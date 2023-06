Tennis | Nastase | “I 14 Roland Garros di Nadal pesano più dei 23 Slam totali di Djokovic”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Non credo che quella traper il numero disia una lotta personale. Non credosia geloso, molti altri dovrebbero essere gelosi di lui per aver vinto il14 volte. Quei 14 trionfimolto di più dei 23di. Vincere sulla terra di Parigi battuta 14 volte? Non credo nascerà un altro giocatore che possa ripetere questo lavoro”. Iliein un’intervista rilasciata a Gazeta Sporturilor si sofferma sulla rivalità tra il serbo e lo spagnolo, ampliando il discorso anche ad altriti per il titolo di migliore di sempre. “Ci sono tanti da inserire, anche Federer. E non possiamo dimenticare quelli di prima: Björn Borg, ...