(Di giovedì 15 giugno 2023) Voglia di fare e di migliorare., classe 2005 e nativo di San Benedetto del Tronto (con origini iraniane), si sta facendo notare già da qualche tempo tra circuito ITF e juniores. Il 17enne marchigiano, cresciuto nelTraining School di Foligno, sa perfettamente che c’è tanta strada da fare, ma qualcosa di buono si è notato, come nei quarti di finale raggiunti nell’ITF di Pescara a settembre 2022. Per lui, un bel percorso alJuniores dove, affrontando con successo le qualificazioni, è stato in grado di eliminare nel tabellone di singolare all’esordio il serbo Djuric, sesto favorito del seeding, ripetendosi contro il canadese Rice. A fermare la corsa diè stato poi lo statunitense Cooper Williams (testa di serie n.9), a segno per 6-3 6-3. Un ...

... raggiungendo quota 23, record assoluto della storia del. Parallelamente alla chiusura della ... altri invece, come i quattro azzurri (Jannik Sinner ,Musetti , Matteo Berrettini , ...... Kevin Anderson, Benoit Paire, Carlos Berlocq, Marco Cecchinato, Filippo Volandri,Sonego, ... Il circuito WTA torna a Parma, nella splendida cornice delClub Mariano, per il 3° anno ...Ilperò non si ferma. Per una stagione sulla terra che si è conclusa a Parigi, quella sull'... che ha sconfitto ieri pomeriggio Alexander Bublik all'esordio, eMusetti che conquista la ...

Tennis, Lorenzo Sciahbasi: "Occasione sfruttata al Roland Garros. Tra un paio di mesi giocherò tornei ITF" OA Sport

Con la vittoria in due set (6-3 6-3) sul tennista francese Gregoire Barrere, Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda, ottenendo la sua seconda vittoria in carriera ...Diversi tennisti, reduci dalla fatiche di Parigi, hanno preferito riposare questa settimana, altri invece, come i quattro azzurri (Jannik Sinner, Lorenzo Musetti ... direttore dell'All England Tennis ...