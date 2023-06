Temptation Island | Alessia e Davide sono la seconda coppia ufficiale | chi sono

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 giugno 2023)ritorna in televisione. Dopo 11 edizioni il reality delle tentazioni è pronto per tornare in onda dal 26 giugno 2023 su Canale 5, sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia. Le ripresegià iniziate lo scorso 9 giugno nelI’Is Morus relais in Sardegna. Lo scopo dell’avventura è mettersi alla prova davanti a tentatori e tentatrici che condivideranno il resort con loro. All’interno dile coppie che partecipano nonsposate e non hanno figli insieme. “L’estate si avvicina! È tempo di mettere alla prova il proprio amore, è tempo di partire per un viaggio… Il viaggio nei sentimenti di #PROSSIMAMENTE SU CANALE 5!”, si leggeva qualche giorno fa sull’account ...