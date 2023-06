Tarquinia | è boom di visitatori | per i crocieristi tour del centro in trenino

(Di giovedì 15 giugno 2023)– Grazie all’intesa con la Aloschi Bros, uno dei maggiorioperator italiani in ambito portuale, saranno almeno 3.500 i croceristi che nel corso del 2023 saliranno sul “TBus”, ildella Città di, per visitarne ilstorico medievale. Novanta le date prenotate da aprile a dicembre, vendute a bordo delle maggiori navi da crociera che solcano il Mediterraneo. Solo nella giornata di ieri sono stati ben quattro i gruppi provenienti dal porto di Civitavecchia che dalla mattina alle prime ore del pomeriggio si sono riversati nelle vie della città. Lo scambio avviene presso la Necropoli Etrusca di Monterozzi, patrimonio mondiale Unesco. Qui i croceristi lasciano i pullman con cui arrivano da Civitavecchia e salgono a bordo del “TBus” che li porterà a visitare le vie del ...

...20 euro a 14,40 al metro quadroche, in quel momento, gli operatori giustificarono con l'... La scarsità di case a disposizione, esaurite per agosto a(dove i prezzi sono del 11% più bassi)...Viste le premesse, il Capodanno 2023 al museo si prepara, se non al pienone, a undi ... Cerveteri e. Milano. Non poteva essere da meno la grande metropoli del Nord Italia, Milano. A ......20 euro a 14,40 al metro quadroche, in quel momento, gli operatori giustificarono con l'... La scarsità di case a disposizione, esaurite per agosto a(dove i prezzi sono del 11% più bassi)...