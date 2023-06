La band bolognese èa emozionare nuovamente i propri fan, dopo tanti anni di attesa, con una ... Il 16 e il 17 settembre saranno protagonisti per due date al Teatro Antico di. ...... l'inarrestabile conduttrice èper condurre un nuovo programma , il settimo della stagione. ...cinematografico italiano che si svolge nella suggestiva location del Teatro antico di. La ...... inconsapevoli che sul loro amore incombe una terribile maledizione che èa scatenarsi proprio nel giorno delle nozze. 'Lo sposo indeciso' sarà il film di apertura del 69°Film ...

Taormina è pronta ad accogliere i grandi ospiti di Taobuk Linkiesta.it

In The Fire, il ritorno di Amber Heard sul grande schermo, sarà trasmesso in anteprima al Taormina Film Fest prima dell'uscita in autunno.Amber Heard - reduce dal burrascoso processo contro l'ex marito Johnny Depp - sarà ospite del Taormina Film Fest per presentare il thriller soprannaturale In the Fire, al fianco del regista, Conor All ...