(Di giovedì 15 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2023 “OggiSilvioaldei. L'uomo che è stato più a lungo alla guida del Governo del nostro Paese nell'Italia repubblicana, giusto ricordarlo per ciò che ha fatto. È stato uno dei grandi protagonisti della poltica. Rimarrà nei liberi di storia”, le parole di Antonio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, poco prima di entrare a Palazzo Chigi per ildei. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

...ha dichiarato a 'SkyTg24' il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio, ... Locome un ragazzo buono a cui era impossibile non volere bene". Il racconto dell'...Gianluca ha lottato strenuamente, lasciandoci un'indimenticabile lezione di vita, e lo... E Antonio: "Capitano della mia Juve Campione d'Europa. Ciao Gianluca, riposa in pace". ......ha dichiarato a 'SkyTg24' il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio, ... Locome un ragazzo buono a cui era impossibile non volere bene". Il racconto dell'...

Tajani: "Ricorderemo Berlusconi al Consiglio dei Ministri" La7

Gli scenari del dopo Berlusconi per Forza Italia potrebbero creare dei problemi sia a Meloni, sia al suo governo ...La scomparsa di Silvio Berlusconi ha già lanciato una corsa al ricordo dell’ex premier, con i politici locali e i comitati che lanciano proposte per celebrare la figura dell’ex cavaliere in luoghi sim ...