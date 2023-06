Tajani presidente pro-tempore di Forza Italia | l' ipotesi prende corpo «Serve continuità»

In Forza Italia prende quota la nomina di Antoniocomepro - tempore, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Come spiegano fonti qualificate di FI, la scelta del vicepremier "non è contestabile" in quanto più alto in grado nominato ...Antoniopro tempore: questa la decisione che filtra dai vertici di Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi . Che, come ha sottolineato lo stesso, oggi sarà ricordato in ...Dopo il colloquio di questa mattina con il ministro degli Esteri Antonio, il numero uno di Twitter, Tesla e SpaceX è tornato a Palazzo Chigi per essere ricevuto dalladel Consiglio ...

Tajani presidente reggente, in FI prende quota l'ipotesi Agenzia ANSA

In Forza Italia prende quota la nomina di Antonio Tajani come presidente pro-tempore, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Come spiegano fonti qualificate di FI, la scelta del vicepremier "non è ...Venerdì una conferenza stampa con tutti i vertici del partito per dimostrare compattezza. La guida affidata al vicepremier in attesa del congresso ...