Tagli alle scuole | in Campania a rischio 120 istituti De Luca all’attacco | “Imbecille chi ha inventato algoritmo Prendevano da docenti di 50 anni da Napoli e li mandavano a Bolzano”

In questi anni irisorse destinate alla sanità pubblica hanno impoverito l'offerta dei servizi sanitari, con pesanti ripercussioni in termini di accessocure: gran parte della domanda ...... ma prevede altri due rialzi dei tassi nel 2023; poi, nel 2024 è atteso l'inizio dei. I ... Il recente rally è dovutoottime prospettive, per il produttore di chip, che derivano dallo sviluppo ......di lavoratori e per cui si rende necessari rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori...di incassi o delocalizzazioni con una partecipazione involontaria, passiva e a senso unico ...

Bus, utenti furiosi per i tagli alle corse. Gli autisti: «I ritmi sono insostenibili» Corriere della Sera

«Salvare gli ospedali». Ascolta: La dieta di lunga vita: la formula della longevità è la restrizione calorica Questo è l’appello che ...