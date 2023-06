Svizzera al referendum sulla legge per contrastare i cambiamenti climatici

...federale sostengono il testo proposto per il. La legge prevede una riduzione graduale del consumo di petrolio e gas naturale, senza una proibizione diretta. Parallelamente, lasi ......mi interessa, in particolare quei temi che possono essere traslati nel Paese in cui vivo, ad esempio il sistema pensionistico e il suo futuro. Però quando devo dire la mia sue ......vede in programma dei temi molto "caldi" che potrebbero mettere di nuovo a rischio la rinomata compostezza e neutralità. Dopo le forti tensioni verificatesi un anno fa a causa del...

Frontalieri, referendum in Svizzera Italia Oggi

Domenica, gli svizzeri avranno l'opportunità di adottare una legge mirata a garantire la neutralità del carbonio entro il 2050, ...Per bloccare un emendamento al Ddl per la modifica della normativa sui referendum, la minoranza del consiglio provinciale di Trento presenta Odg sui referendum svizzeri su gioco e videogame.