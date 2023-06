Leggi Anche Beyoncé annuncia il nuovo 'Reinassance World Tour', nessuna data in Italia Leggi Anche Beyoncé e Jay - Z comprano la villa più costosa della California Dunque, secondo alcune stime, la ...... Indonesia e Ungheria), per altri ancora la stima passa al segno 'meno' (Singapore, Kenya e). dei segnali positivi che fanno sperare in un PIL migliore delle aspettative e in un'in ...La costituzione del Fondo affronta i venti contrari di Paesi 'frugali' comee Paesi Bassi , mentre le economie sono già duramente provate dall'e le risorse depauperate a causa degli ...

Svezia, l'inflazione è piu' alta delle attese: "Colpa di Beyoncè" | Timori anche per il concerto di Springsteen TGCOM

In Svezia l'inflazione non si arresta, anzi, continua ad essere più alta delle attese. Ma per gli economisti di Danske Bank ci sarebbe un chiaro colpevole: Beyoncè. La star ha infatti aperto il suo ...La star americana ha infatti aperto il suo tour mondiale a Stoccolma causando un aumento dei prezzi di alberghi e ristoranti, presi d'assalto dai fan ...