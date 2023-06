Svezia | due attiviste imbrattano “Il giardino dell’artista a Giverny” di Monet | arrestate

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 giugno 2023) Duehanno hanno imbrattato di vernice rossa il vetro che protegge un dipinto di Claudeal Museo Nazionale di Stoccolma. Si tratta de “Il”, una delle opere più note del pittore francese, realizzata nel 1900. Un video pubblicato su Facebook dal gruppo Återställ Våtmarker (“Ripristiniamo le zone umide”) mostra le due donne, una infermiera e una studentessa di infermieristica, spargere la vernice e incollare le mani al vetro protettivo, per poi gridare: “La situazione (climatica) è grave” e “la nostra salute è minacciata”. La polizia svedese ha dichiarato che le due sono state. Two women were detained in Stockholm after they threw “some kind of paint" at a painting by French artist Claudeand then glued ...