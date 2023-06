Suv contro smart a Roma | Casal Palocco Morto bimbo di 5 anni | nella Lamborghini gli youtuber The Borderline che giravano un video

... in provincia di Roma, tra unLamborghini e una Smart Forfour. Il drammatico sinistro ha ... A bordo del compatto c'erano degli youtuber da 600.000 followeri quali è esplosa la polemica ...Avevano preso a noleggio ilLamborghini blu nello stesso quartiere dell'incidente e giravano ... Fino a quando non si sono schiantatila Smart guidata dalla madre del piccolo Manuel Proietti. ...... la Salaria, civico 875, schiantandosi poco prima dell'una di notteil guardrail e finendo ... Chi sono i 4 ragazzi La donna alla guida di una Smart Forfour si è scontrata frontalmente con un...

Roma, Suv travolge un'auto: muore bimbo di 5 anni, forse per una sfida sul web RaiNews

ROMA. È finita in tragedia quella che doveva essere una sfida degli youtuber, i TheBorderline, che giravano un video per una challenge da pubblicare sui social: “Alla guida per 50 ore”. Il Suv Lamborg ...ROMA. Uno scontro frontale violentissimo tra un suv Lamborghini e una Smart nel sud di Roma ha provocato ieri (14 giugno) la morte di un bimbo di 5 anni, che era a bordo della citycar. Gravi la mamma ...