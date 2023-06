Sud Pontino Impresa dell’atleta della ASD Poligolfo Riccio Raffaele alla Tris Turano Marathon

(Di giovedì 15 giugno 2023)storica per l’atletaASDdi Castel di Tora (RI ) , che conclude 3 maratone da km 42,195 in tre giorni consecutivi con inizio dal 9 giugno. L’atletache vive a Gaeta e si allena sulle strade nel ns. golfo oltre che concludere le L'articolo Temporeale Quotidiano.

...eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ......eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ......eAdriatico, due macro - aree già riconosciute come Aree Ecologicamente e Biologicamente Significative dalla Convenzione sulla Diversità Biologica, ma anche Golfo di Taranto, Arcipelago, ...

Giovani Ucid del sud pontino, Federico Sagnotti è il nuovo presidente Temporeale Quotidiano

Un commerciante greco di 58 anni è stato trovato morto nella stanza dell'hotel dove alloggiava, a Sabaudia, forse a causa di un ragno violino ...SUD PONTINO – Nel corso dell’attività di vigilanza ambientale sul territorio, il personale del Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Gaeta, a completamento di specifiche at ...