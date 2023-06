“Su pm e giornalisti Berlusconi un po' aveva ragione”. Parla Buccini

... per tutto il resto della diretta televisiva del funerale di Silvio, mi chiedo quand'è ... da quand'è che il cattolicesimo ha perso il senso dello spettacolo Idicono che in ......unite contro il Guardasigilli Carlo Nordio e la sua mini - riforma "anti toghe" e "anti" che solo stasera giunge in Consiglio dei ministri. Per via Arenula, "un omaggio a". ...Urbano Cairo , arrivando in piazza Duomo per partecipare ai funerali di Silvio, ha glissato su un suo interessamento a Mediaset . Incalzato dail'editore di Rcs e de La7, ha detto: ' Oggi è un giorno in cui dobbiamo semplicemente ricordare, ...

Berlusconi, ricordo senza santino: da Lerner a Travaglio giornalisti contro 'beatificazione' del Cav Adnkronos

"L'invito a comparire del 1994 è stata una delle scelte più sbagliate che la procura di Milano potesse fare. Noi giornalisti di sinistra abbiamo mitizzato i pm. Serve una riforma della giustizia", dic ...HCome immagine e spettacolo, Silvio Berlusconi avrebbe amato profondamente il suo funerale ... un quartiere affollato di ex dipendenti del miliardario, diverse centinaia di giornalisti accreditati e, ...