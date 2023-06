Stuprò 21 pazienti Il ginecologo Nicodemos Jr Estanislau Morais condannato a 277 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 15 giugno 2023) In Brasile l’exJrè statoa 277, 2 mesi e 19 giorni di carcere per lo stupro di 21 donne, durante le visite in ambulatorio, nella città di Anapolis (stato del Goiás, Brasile). Oltre alla pena di 277di reclusione,dovrà ora pagare 100mila reales (che corrispondono a circa 19mila euro) a titolo di risarcimento per dmorali a ciascuna delle 21 vittime. La sentenza della giudice Lígia Nunes de Paula ha decretato che il medico è riconosciuto responsabile per i reati di stupro, abusi e molestie sessuali con frode. L’operazione condotta dalla Delegazione Specializzata nel Servizio Donna (Deam) della Polícia Civil di Goiás, che ha portato all’arresto di ...