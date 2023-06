Street Skateboarding Rome 2023 | riparte la caccia alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di giovedì 15 giugno 2023) E’ tutto pronto per lo, nuova tappa delle qualificazioni verso i Giochi Olimpici di, che andrà in scena dal 18 al 25 giugno nella Capitale. L’evento fa parte di un progetto congiunto tra la Federazione Internazionale World Skate, Sport e Salute e la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), con la città che ospiterà fino al 2025 una delle tappe del WorldTour. Presenti 275 atleti (83 donne e 192 uomini), provenienti da 57 paesi di tutti i cinque continenti. Il presidente della FISR, Sabatino Aracu, si è detto soddisfatto della crescita della visibilità di questo sport: “Credo che abbiamo dato una bella immagine di Roma e dell’Italia. Il New York Times ci ha dedicato una pagina ...

Dal 18 al 25 giugno i migliori atleti del mondo si sfideranno nel rinnovato skatepark del Parco del Colle Oppio con vista sul Colosseo, per una nuova tappa del WorldTourvalido ...Imola riparte dallo sport. Grazie al Campionato Italiano2023. La seconda tappa della competizione nazionale è andata in scena lo scorso weekend, allo skatepark cittadino di via Serraglio. Un bel segnale per la città emiliana a seguito ...SportRome 2023 Il grande skateboard torna all'ombra del Colosseo: dal 18 al 25 giugno i migliori skater del mondo si sfideranno allo Skatepark del Parco del Colle Oppio per una ...

Roma, la Capitale mondiale dello skateboard! Al via domenica la Street Skateboarding Rome Radio Zeta

Dal 18 al 25 giugno i migliori atleti del mondo si sfideranno nel rinnovato skatepark del Parco del Colle Oppio con vista sul Colosseo, per una nuova tappa del World Skateboarding Tour Street valido ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...