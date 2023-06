Strage di soldati russi | il generale li aveva radunati per un discorso ' patriottico' esponendoli ai missili

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ben 100riuniti per sentire il' delvicino al fronte orientale dell'Ucraina sono stati uccisi in un attacco ucraino all'inizio di questa settimana, ...

Laè avvenuta vicino a Kreminna, una città orientale nella regione di Luhansk dove ci sono stati pesanti combattimenti. Il presunto incidente è avvenuto mentre ierano stati adunati e ...Lungo il fiume Evros, ogni notte,di ogni risma picchiano, derubano, umiliano centinaia di ... questo osceno battersi il petto, questa ignobile contrizione di fronte ad uncontinua, ...... vigili, carabinieri,, secondini e finanzieri (sono proprio le fiamme gialle implicate nelladi Cutro) l'idea di colpevolizzare i poveri al punto da condurre una guerra contro di loro, ...

Il massacro di My Lai Storica National Geographic

Utilizziamo i cookie per fornire funzionalità essenziali al funzionamento del sito web e, con il tuo consenso, per analizzarne il traffico. Questo pannello ti consente di esprimere le tue preferenze d ...La foto di Tunisi con la Popolare von der Leyen, la Conservatrice Meloni e il liberale Rutte indica la rotta per le europee 2024. Obiettivo reale: impedire ...