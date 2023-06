Strage di migranti in Grecia | si contano 79 morti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un peschereccio con oltre centinaia dia bordo, si è capovolto nelle acque dell’Egeo. Dopo una giornata di soccorsi e ricerche, sono stati recuperati 79 corpi e 104 persone sono state tratte in salvo. Le Ong accusano Atene di “non aver avviato l’operazione di salvataggio”. Il numero delle vittime continua a salire, è una, naufragio diIl soccorso di una imbarcazione di- Photo Credits ANSAEnnesima tragedia nel Mediterraneo. Un peschereccio partito da Tobruk, in Libia, per raggiungere l’Italia, è naufragato nelle acque dell’Egeo. A bordo centinaia di persone, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni parla di 400 persone, il governatore della regione Panagiotis Nikas di 750. Mentre continuano le operazioni di ricerca, i sopravvissuti sono stati ...