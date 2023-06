Strage di migranti in Grecia | l’Ue riconosca il diritto all’identificazione per tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) La speranza oggi è che le vittime del nuovo tragico naufragio avvenuto a sud della penisola del Peloponneso, al largo della, non restino senza identità. L’Italia sa già come fare, ma serve che anche gli altri Paesi europei, come la, adottino un Protocollo comune. E’ sempre più evidente come sia necessaria una banca dati europea che si occupi dii morti nel Mediterraneo. In Italia, dopo il naufragio del 3 ottobre 2013 e del 18 aprile 2015 grazie a un’azione congiunta del Comitato 3 ottobre, dell’Istituto Labanof e del Commissario straordinario per le persone scomparse, fu possibile identificare molte delle vittime. Furono effettuate analisi autoptiche, catalogazione dei vestiti e degli oggetti ritrovati. Ancora oggi, dieci anni dopo il naufragio del 2013, proseguono le operazioni di identificazione. Da questo lavoro ...