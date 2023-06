Stoltenberg | ' iniziato l' addestramento degli ucraini agli F16'

La7.it - Il segretario generale Jense accanto a lui il ministro della Difesa ucraino Reznikov . Immagine simbolo di questo vertice dei ministri Nato, al quale l'Ucraina ormai partecipa ...... e dal Segretario Generale Jens, a Bruxelles, sono arrivate le prime risposte positive. Ècon gli F - 16, con Paesi Bassi e Danimarca, mentre gli altri leader e gli altri Paesi ...... ma il fatto che l'addestramento siaci dà la possibilità di decidere di consegnare gli aerei e i piloti saranno pronti a pilotarli". Lo ha detto il segretario generale Jens...

Stoltenberg, 'iniziato l'addestramento degli ucraini per F-16' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Stoltenberg: «Ma non modificheremo la nostra postura nucleare nonostante gli annunci di testate tattiche in Bielorussia» ...Il segretario generale Jens Stoltenberg e accanto a lui il ministro della Difesa ucraino Reznikov. Immagine simbolo di questo vertice dei ministri Nato, al quale l'Ucraina ormai partecipa come membro ...