Stoccarda | quarti | venerdì Musetti - Tiafoe live alle 11 in tv

(Di giovedì 15 giugno 2023) Lorenzotorna in campo nella tarda mattinata diper idi finale del "Boss Open" (ATP 250 - 718.410 euro di montepremi) che si sta disputando sui prati tedeschi . Il 21enne di ...

Lunedì abattendo Gojo , n.111 ATP, Lorenzo ha vinto il suo primo match in carriera sull'... n.58 ATP, qualificandosi per la 17esima volta (la prima sui prati) per iin un torneo del ...Nella giornata di domani si giocheranno idi finale dell'Atp 250 di2023. Apre la giornata il match cartello tra l'azzurro Musetti e l'americano Tiafoe , rivincita del terzo turno di Roma che aveva visto il tennista di Forlì ...Dopo il torneo diresta sull'erba tedesca anche Lorenzo Sonego, mentre una wild card è ...00 e 17:30 (secondo turno) venerdì 23 giugno - LIVE alle ore 12:00 e 17:30 (di finale) sabato ...

Atp Stoccarda, i risultati: Musetti ai quarti, Sonego eliminato al 2° turno Sky Sport

Lorenzo Musetti torna in campo nella tarda mattinata di venerdì per i quarti di finale del “Boss Open” (ATP 250 - 718.410 euro di montepremi) che ...Sinner e Musetti hanno ripreso a marciare rispettivamente dagli Atp di ‘s-Hertogenbosch e Stoccarda. Le lo prospettive ranking ...