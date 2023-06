Stella McCartney lancia una borsa realizzata con piante di banano

Borsa con tracolla a catena: 7 modelli per l'estateBorsa in pelle celeste con tracolla a catena in plastica Credits: luisaviaroma.com SANDRO Borsa in tela canvas gialla con tracolla ...Senza dimenticare le fantasie arcobaleno perfette per giugno: in pelle metallizzata per Amina Muaddi e rivestito di cristalli Swarovski per. Il modello Falabella Rainbow Crystal ..., invece, in occasione del Pride 2023 ha scelto di condividere la sua piattaforma social con stiliste, collaboratrici e amiche del brand, offrendo loro la grande possibilità di ...

Stella McCartney, la collezione spring 2024 nel Lady Garden ... Agenzia ANSA

Stella McCartney presenta la prima borsa vegana fatta con piante di banana. Si tratta di un accessorio naturale, circolare e senza plastica.Davines rinnova la partnership con Plastic Bank a favore del pianeta, impegnandosi nel riciclo e nella pulizia degli oceani.