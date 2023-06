Stato Sociale | è morto Matteo Romagnoli a 43 anni | l’annuncio della band

(Di giovedì 15 giugno 2023) LaLodice addio a, il “sesto” membro del gruppo. Un saluto tragico e triste, per un uomo di appena 43e importante autore e manager con la sua Garrincha dischi. Lascia un vuoto dopo una lunga malattia. Loha dato il triste annuncio in un post su Instagram: “Senza di te siamo solo 5 st*onzi”.a soli 43: l’addioLade Loha annunciata la prematura scomparsa dicon un post ricco “Se questa vita è un inferno la metteremo su un foglio ma non ci faremo la spesa sarà solo ...

La band Lodice addio a Matteo Romagnoli , il "sesto" membro del gruppo. Un saluto tragico e triste, per un uomo di appena 43 anni e importante autore e manager con la sua Garrincha dischi. Lascia ...Il contenuto del manifesto " che sarà consegnato la prossima settimana al governo " èreso ... I sindaci chiedono al governo anche di poter acquisire e gestire il patrimonio di edilizia, ...Il nuovo ammortizzatoreè in continuità con l'attuale, la cassa straordinaria, che a fine marzo, sempre al ministero del Lavoro, érinnovato per un altro anno per 3 mila unità di tutto ...

Lutto per Lo Stato Sociale, è morto l'autore e manager Matteo Romagnoli: Ci hai salvato la vita Music Fanpage

Bologna, 15 giugno 2023 – È morto a 43 anni dopo una lunga malattia il produttore e manager Matteo Romagnoli, il 'sesto’ componente de Lo Stato Sociale, che nel 2008 fondò l'etichetta Garrincha Dischi ...E’ morto Matteo Romagnoli, manager e autore e ‘sesto uomo’ del gruppo ‘Lo Stato Sociale’. A darne notizia sui social la sua Garrincha dischi e il gruppo formato da Lodovico ‘Lodo’ Guenzi, Alberto Cazz ...