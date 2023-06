(Di giovedì 15 giugno 2023) La serie col capitano Pike non è solo perfettamente allineata allo spiritooriginale, i nuovi episodi offrono storie coinvolgenti, personaggi da amare e una new entry accattivante

51 minuti fa La nuova stagione di: Strange New Worlds è pronta al debutto, e nelle scorse ore Paramount+ ha condiviso le immagini del primo episodio. Secondo la sinossi ufficiale della premiere, intitolata The Broken Circle ,...... dove interpretò nella prima edizione il suo personaggio che continua a portare avanti come 'Cipollino' e nelle altre la parodia di, divenuto 'Bold'. Resta poi impossibile dimenticare ...... potete dare un'occhiata anche al nostro provato di The Division Resurgence ) eVR: Bridge Crew, tra le altre cose - in collaborazione con Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf e Ubisoft ...

Star Trek: Strange New Worlds 2 è una dichiarazione d'amore WIRED Italia

Star Trek 2: foto dal set... - Voto 10 - Cinema | Film, attori, registi, recensioni, festival. Foto, video, trailer, anteprime, interviste esclusive.che dopo Star Trek: The Next Generation è diventato un regista fisso della saga. Così l'attrice ha rivelato che i due ufficiali si conoscono fin dai tempi dell'accademia e hanno un rapporto ormai ...