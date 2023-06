SprecheRai | tutti i conti che non tornano secondo la Corte dei Conti

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 giugno 2023) Le criticità emerse nella relazione delladeisulla gestione 2021 della Rai, rilevano “inefficienze e sprechi” ed un bilancio in perdita di 30,4 milioni di euro a fronte di un aumento complessivo dei costi pari a 179,3 milioni. Numeri preoccupanti a cui i magistrati contabili hanno anche aggiunto il Canone Rai (avente natura di imposta) che non basta a coprire i costi del servizio pubblico insieme all’indebitamento verso banche e obbligazionisti e la diminuzione del patrimonio netto di 36,480 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Bilancio negativo Nel 2021, la Rai chiude con un risultato economico di esercizio in perdita di 30,44 milioni, in peggioramento rispetto a quello dell’esercizio 2020 (risultato anch’esso negativo di 20,70 milioni); peraltro, la perdita d’esercizio, in considerazione dell’integrazione dei ...