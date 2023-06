Sport | la riforma a metà del governo | norma minima sulle plusvalenze e marcia indietro sul limite dei mandati per le federazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Una mezzasulla giustiziaiva che non cambia quasi nulla, eppure scontenta tutti. Un pannicello caldo, comunque il massimo che ilpotesse fare con gli strumenti a disposizione. E poi una retroclamorosa sulla legge suldei: niente regalone, ma nemmeno regalino ai boiardi delle, che ora rischiano davvero di finire tutti a casa e possono sperare solo nella Consulta. GIUSTIZIAIVA: UNO SPOT, PIÙ CHE UNAVERA – Il primo, vero provvedimento di Andrea Abodi da ministro delloè destinato a far discutere. Per mesi il ministro ha parlato, più o meno a proposito, dello scandalo ...