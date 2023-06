Spopola lo sci estivo | 3 mete perfette in Italia per sciare anche d’estate

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 15 giugno 2023) Se non avete intenzione di abbandonare scii e snowboard in estate, ecco le località in cui potete continuare anei prossimi mesi. Quando si pensa a una vacanza estiva, spesso vengono in mente immagini di sole, mare e ombrelloni. Alcuni, invece, sognano di passeggiare tra verdi vallate montuose, immergendosi nella tranquillità della natura. Ma solo pochi si immaginano scendere lungo piste innevate con gli sci ai piedi.è un’esperienza unica – grantennistoscana.itEppure, c’è chi cerca azione, attività ed emozioni che solo gli sport invernali possono offrire. E non è necessario attraversare l’oceano per sperimentare la magia dello scii durante la stagione estiva.è possibile in molti luoghi del mondo,in. Le migliori ...