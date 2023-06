Spezia su Baroni | il Pisa sogna Pirlo | il mercato delle panchine di Serie B

(Di giovedì 15 giugno 2023) S ettimana decisiva per l'assegnazioneultimein B. Pian piano le caselle si stanno riempiendo e le novità non mancano. Proviamo a fare un riepilogo. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. ...

S ettimana decisiva per l'assegnazione delle ultime panchine in B. Pian piano le caselle si stanno riempiendo e le novità non mancano. Proviamo a fare un riepilogo. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... a breve una decisione su. Il tecnico promosso dal club giallorosso Sport [ 15/06/2023 ] ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... a breve una decisione su. Il tecnico promosso dal club giallorosso Sport [ 15/06/2023 ] ...

Baroni-Lecce entro venerdì, Inzaghi-Reggina tra una settimana: Spezia alla finestra CittaDellaSpezia

Cremonese, Como e Parma mantengono la stessa guida tecnica, la Reggiana riparte da Nesta, Modena alla scoperta di Bianco. E le ...LECCE – (t.d.g.) A stretto giro l’incontro tra Corvino e Baroni. Così disse il presidente Sticchi Damiani nella conferenza stampa di martedì mattina al Via del Mare. Sono ore di attesa per conoscere i ...