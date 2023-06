Spagna-Italia | Ophelia o Qualcosa di speciale? La tv del 15 giugno

(Di giovedì 15 giugno 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 15su RaiUno alle 20.30 si potrà vedere la partita di calcio fra. Per la seconda volta nella sua storia l’si gioca le Finali di Nations League, l’ultimo atto del torneo per nazionali più recente nel panorama calcistico europeo. Dopo il 3° posto del 2021, sulla strada degli Azzurri c’è di nuovo la. RaiTre alle 21.45 trasmetterà il docu-film “Le donne di Pasolini”. Diretto da Eugenio Cappuccio, è narrato da Giuseppe Battiston che rilegge in modo inedito e originale Pier Paolo Pasolini, attraverso le donne più importanti della sua vita, l’amatissima madre Susanna Colussi, Maria Callas, Laura Betti, Oriana Fallaci e Giovanna Bemporad, partendo dai territori friulani in cui è cresciuto e da cui ha tratto ispirazione. Spazio ...

I valori più elevati sono stati osservati in Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia e(entrambe al 26%). L'è al di sopra della media europea con il 24,4%, con 14,3 milioni di persone a ...A sorpresa batte in rimonta (2 - 4) ai supplementari l'Olanda a Rotterdam e vola all'ultimo atto della Nations League dove affronterà domenica (ore 20.45) la vincente di. Un'impresa ...È la Croazia ad accedere alla finale di Nations League, che si svolgerà domenica a Rotterdam contro la vincente di. Una vittoria sofferta, per ottenere la quale è stato necessario giocare i tempi supplementari, con il pareggio dell'Olanda per 2 - 2 conquistato allo scadere del recupero dei tempi ...

Italia-Spagna, le probabili formazioni delle finali della Nations League Sky Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...In attesa di Spagna-Italia di domani sera, è la Croazia che giocherà la finale della Nations League. Modric e compagni, infatti, sono riusciti a battere l'Olanda per 2-3 dopo ...