Spagna-Italia | Nations League | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sempre meno ore all’inizio: poi sarà. La Nazionale del ct Roberto Mancini e quella di Jose Luis De La Fuente, si affronteranno nella semifinale della UEFA. La manifestazione continentale è arrivata oramai alla Final Four, al momento clou: anzi per la precisione sono tre le Selezioni rimaste in corsa per sollevare il trofeo perché una delle due finaliste abbiamo avuto modo di scoprirla nella serata di ieri. All’interno del De Kuip di Rotterdam infatti, la Croazia si è imposta sui padroni di casa dell’Olanda: una partita spumeggiante e terminata con il risultato di 2-4 ma solamente dopo i tempi supplementari. E se i croati hanno un posto assicurato per l’ultimo atto del 18 giugno, l’dovrà conquistarselo questa sera, giovedì 15 giugno a partire dalle ore 20.45 nella ...

I valori più elevati sono stati osservati in Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia e(entrambe al 26%). L'è al di sopra della media europea con il 24,4%, con 14,3 milioni di persone a ...A sorpresa batte in rimonta (2 - 4) ai supplementari l'Olanda a Rotterdam e vola all'ultimo atto della Nations League dove affronterà domenica (ore 20.45) la vincente di. Un'impresa ...È la Croazia ad accedere alla finale di Nations League, che si svolgerà domenica a Rotterdam contro la vincente di. Una vittoria sofferta, per ottenere la quale è stato necessario giocare i tempi supplementari, con il pareggio dell'Olanda per 2 - 2 conquistato allo scadere del recupero dei tempi ...

Italia-Spagna, le probabili formazioni delle finali della Nations League Sky Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...In attesa di Spagna-Italia di domani sera, è la Croazia che giocherà la finale della Nations League. Modric e compagni, infatti, sono riusciti a battere l'Olanda per 2-3 dopo ...