Spagna-Italia LIVE 1-1 | l’Italia risponde all’offensiva spagnola

(Di giovedì 15 giugno 2023) Al De Grolsch Veste, il match valido per le semifinali di Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl De Grolsch Veste di Enschede,si sfidano nella seconda delle due semifinali di Nations League. Sintesi0-0 1?- Calcio d’inizio, primo controllo per la. 1?- Ci prova subito Rodri con un inserimento, ma calcia alto. 3?- GOL: Brutta palla persa da Bonucci, recupera Yeremi Pino esubito in vantaggio. 10 – Rigore, tocco di mano di Le Normand. Dal dischetto va Immobile che segna. 21? – GOL: Frattesi scatta in profondità e segna con un bel diagonale. 22? – ...

finiscono in parità all'intervallo: 1 - 1, come era successo 12 anni fa, quando poi vinsero gli azzurri L'ultima volta chehanno chiuso il primo tempo sull'1 - 1 risale ...La lotta contro l'euro di anni fa come per Fratelli d'di Giorgia Meloni ha lasciato il ... il muro di Varsavia e il rischio schianto dopo votoe Polonia Conservatori e popolari insieme, ...Al De Grolsch Veste, il match valido per le semifinali di Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al De Grolsch Veste di Enschede,si sfidano nella seconda delle due semifinali di Nations League. Sintesi-...

Spagna-Italia 1-1, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

63' Lancio lungo della Spagna che arriva a Donnarumma. Fase di stallo dell'incontro, quando siamo entrati nell'ultima mezz'ora. 60' Dentro Chiesa al posto di Immobile.48' PARATONA DI DONNARUMMA! MIRACOLO SU MERINO! Poi Morata calcia fuori da pochi passi. 46' Spagna subito in avanti, si difende attentamente la truppa di Mancini. SI ...