Spagna-Italia | le probabili formazioni | Di Lorenzo c’è | Mancini punta su Raspadori

(Di giovedì 15 giugno 2023) Oggi 16 giugno, alle ore 20:45, andrà in scena la seconda semifinale della UEFA Nations League, mentre nella giornata di ieri è andata in scena la sfida tra Olanda e Croazia con i vetreni che hanno avuto la meglio con uno schiacciante 2-4 ottenuto dopo i tempi supplementari. Ora tocca all’di Robertoche dovrà vedersela con la giovanissimadel neo commissario tecnico de la Fuente., le scelte di Luis de la Fuente: Morata c’è Partendo dalla squadra avversaria alla Nazionale di, che sfiderà gli Azzurri al De Grolsch Veste ad Enschede, in Olanda, lapotrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 come sempre molto offensivo, con Alvaro Morata che farà riferimento in attacco come unicadi ruolo. Alle ...

Noi, loro. Il riflesso sullo specchio - all'del pallone - restituisce sempre l'immagine della. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più Semifinale di Nations League :vs. Ancora una volta, come tante altre volte. Ci rincorriamo da più di un secolo - la prima sfida alle Olimpiadi del 1920, 2 - 0 per loro - e non Abbonati per leggere anche Leggi i ...Questa sera l'scenderà in campo nella semifinale di Nations League contro la, ecco le probabili formazioni Questa sera l'scenderà in campo nella semifinale di Nations League contro la, ecco le probabili formazioni.(4 - 3 - 3): Kepa; Carvajal, ...Ed è proprio l'attacco (non è una novità...) il reparto che toglie il sonno a Mancini per la 40ª sfida alla, passato da Luis Enrique a De La Fuente: chi schierare tra il nuovo arrivato Retegui ...

Spagna-Italia, le probabili formazioni e dove vederla in tv ItaSportPress

Le probabili formazioni di Spagna-Italia, semifinale di Nations League: Morata guida l'attacco spagnolo, Mancini con Retegui ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...