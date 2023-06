Spagna-Italia | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo la partita di ieri fra Olanda e Croazia, che ha dato il via alla fase finale dell’edizione 2022/23 della UEFA Nations League, oggi, ad affrontarsi in semifinale saranno ladi Luis de la Fuente e l’di Roberto Mancini (di seguito le). La sfida sarà trasmessa in TV su Sky Sport e in chiaro su Rai 1, mentre in streaming sarà visibile su NOW e RaiPlay, con il fischio d’inizio previsto allo stadio “De Grolsch Veste” di Enschede (Olanda). Escluse le gare amichevoli, sono in totale 18 i precedenti fra le Furie Rosse e gli Azzurri, con l’avanti per 6 successi a 4 e ben 8 pareggi (fra i quali si annoverano anche le partite dei Campionati Europei 2008 e 2020 e quella della Confederations Cup 2013, decise ai rigori). L’ultimo incontro risale al 6 ottobre 2021 ed ...