Spagna - Italia 1 - 1 Pareggio di Immobile! LIVE la partita di oggi

(Di giovedì 15 giugno 2023) ENSCHEDE (Olanda) - Questa sera in Olanda, la Nazionalena sfida nella semifinale della Nations League la. Gli Azzurri hanno vinto il proprio girone contro Germania, Inghilterra e ...

L'annuncio - via social - arriva dal club campione d'a ora di cena, proprio mentre l'inizia la sua semifinale di Nations League contro la. Il post Spalletti è affidato quindi al ...ENSCHEDE (Olanda) - Questa sera in Olanda, la Nazionale italiana sfida nella semifinale della Nations League la. Gli Azzurri hanno vinto il proprio girone contro Germania, Inghilterra e Ungheria mentre gli spagnoli hanno prevalso nel raggruppamento con Portogallo, Svizzera e Repubblica ...Al De Grolsch Veste, il match valido per le semifinali di Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al De Grolsch Veste di Enschede,si sfidano nella seconda delle due semifinali di Nations League. Sintesi-...

Spagna-Italia, Nations League 1-1, gol di Yeremi Pino, Immobile | Diretta La Gazzetta dello Sport

21' Gol annullato a Frattesi. Grande inserimento sul passaggio filtrante di Jorginho, ma l'arbitro annulla tutto con l'ausilio del VAR. 17' Palleggio spagnolo efficiente: ...L’Italia si salva, momentaneamente, grazie a Ciro Immobile. La Nazionale sta disputando la semifinale di Nations League contro la Spagna che su erroraccio di Bonucci è passata ...