Spagna-Italia 1-1 all’intervallo | l’ultima volta 12 anni fa

(Di giovedì 15 giugno 2023)finiscono in parità: 1-1, come era successo 12fa, quando poi vinsero gli azzurrichehanno chiuso il primo tempo sull’1-1 risale a 12fa. Si giocava a Bari un’amichevole, nella stagione che avrebbe portato proprio le due nazionali a sfidarsi nella finale di Euro 2012 a Kiev. I Commissari Tecnici erano Cesare Prandelli e Vicente Del Bosque. I gol furono di Montolivo e Xabi Alonso. Nella ripresa Aquilani segnò la rete della vittoria e in campo entrò l’unico che gioca anche stasera: Leonardo Bonucci.

La semifinale di Nations League trainizia con un errore di Bonucci che porta al gol di Yeremy Pino: ecco la reazione degli utenti ...Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli . L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno proprio quando era appena iniziata la semifinale di Nations League tra. Il nome del tecnico francese faceva parte della lista di Aurelio De Laurentiis , ma in pochi si aspettavano che sarebbe stato scelto come successore di Luciano Spalletti. Cuadrado, ...I tifosi della Juve in tendenza con l'hashtag 'Forza' prima della semifinale di Nations League contro l'L'di Mancini scende in campo questa sera con la, con in palio la finale della Nations League, eppure il tifo azzurro non sembra molto compatto. Su Twitter infatti molti tifosi della Juve ...

Nations League, Spagna-Italia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

48' PARATONA DI DONNARUMMA! MIRACOLO SU MERINO! Poi Morata calcia fuori da pochi passi. 46' Spagna subito in avanti, si difende attentamente la truppa di Mancini. SI ...SI RIPARTE! Rientrano in campo le due squadre. Dentro Asensio per Jordi Alba. In casa Italia entrano Darmian per Bonucci e Dimarco per Spinazzola. 46' Duplice fischio! 1-1 al termine ...