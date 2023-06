Sousa | la Salernitana pronta a perdonarlo per l’incontro con De Laurentiis Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 giugno 2023) Laa perdonare Pauloper aver incontrato il presidente del Napoli, Aurelio De. Lo scrive ladello Sport. Sarebbero in atto delle mosse di disgelo tra il club granata e l’allenatore, ancora legato da contratto per qualche giorno. Ci sono stati alcuni colloqui in remoto per chiarire le rispettive posizioni. “Ci sono prove di disgelo tra lae Paulodoporomano di venerdì scorso tra l’allenatore portoghese e il presidente del Napoli, Aurelio Deche aveva provocato il legittimo disappunto della società del presidente Danilo Iervolino. La delusione e i silenzi dei giorni scorsi hanno lasciato spazio ad alcuni colloqui in remoto serviti a chiarirsi con il ...