(Di giovedì 15 giugno 2023) su Tg. La7.it - Arrestatepersone, originarie di Napoli, per associazione per delinquere finalizzata alle truffe a danno di persone anziane. Agli indagati sono stati ...

Arrestate nove persone, originarie di Napoli, per associazione per delinquere finalizzata alle truffe a danno di persone anziane. Agli indagati sono stati contestati 34 episodi di truffa in danno di ...Si tratta di due napoletani che sono statia bordo di un'auto che, da qualche giorno, era ... effettuati dopo il controllo dei due, ha permesso di accertare che stavano perun'altra ...Arrestate nove persone, originarie di Napoli, per associazione per delinquere finalizzata alle truffe a danno di persone anziane. Agli indagati sono stati contestati 34 episodi di truffa in danno di ...

Sorpresi a truffare gli anziani, nove arresti TGLA7

C'è anche Matteo Rancan, capogruppo della Lega in Regione Emilia Romagna e consigliere regionale di Piacenza, nei trenta indagati della Procura della ...