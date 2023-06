Sophie Codegoni e una nuova avventura ambiziosa | il progetto che i fan attendevano FOTO

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 15 giugno 2023), protagonista di un ambizioso: l’annuncio social. L’ex gieffina rivela tutti i dettagli, un mese fa è diventata mamma per la prima volta della piccola Céline Blue, frutto dell’amore col deejay Alessandro Basciano. La nota modella ed influencer poco prima dell’arrivo della sua primogenita ha lanciato la sua prima linea di costumi conquistando il cuore dei fan che in breve tempo hanno mandato in sold out l’intera collezione. Ma le novità non sono ancora finite, lainfatti poche settimane fa ha immortalato sui social il set di unae proprio oggi, attraverso inedite stories Instagram ha svelato i dettagli. Leggi anche –> Antonella Fiordelisi, il brand viaggia ad altissima quota. ...