stati annunciati grandi artisti della scena italiana e internazionale che animeranno il ... il 14Symphony e il 19 luglio (la data è sold out, si replica il 31 luglio) il sassofonista ...Dopo questa prima protesta risoltasi pacificamente nonmancati attimi di tensione quando un ... i numeri di oggi 14 Giugno Musica Ascolteremo una nuova canzone deigrazie all'IA 14 Giugno ...Cristianini conclude: "Quando si possono replicare le sembianze di qualcuno citre tipi di ...sito di voci sintetizzate al cantautore Paul Mccartney che ha autorizzato un nuovo brano dei...

Sono i Beatles No, è l’Intelligenza Artificiale... In arrivo una canzone “inedita” Gazzetta del Sud

L’annuncio lo ha dato Paul McCartney in un’intervista alla Bbc, parlando di «un’ultima canzone» dei Fab Four destinata ai milioni di fan in tutto il mondo. Il musicista ha spiegato che la traccia dell ...Riportare in vita tutti i componenti dei Beatles sarà anche impossibile, ma replicare la loro voce forse non lo è. Il merito è degli ultimi software di intelligenza artificiale, che permetteranno a tu ...