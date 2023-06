Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis assenti ai funerali di Berlusconi | “L’unico modo per essere lì” Poi lei gli fa gli auguri di compleanno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023)non hanno preso parte aidi Silvio. I due ex coniugi, storica coppia della tv italiana, non sono stati presenti alle esequie dell’ex premier al Duomo di Milano, come altri volti noti di Mediaset (tra i quali Maria De Filippi in bianco, Silvia Toffanin, Gerry Scotti…). A rivelarne il motivo è stata la stessa imprenditrice attraverso alcune storie sul proprio profilo Instagram. Di fronte a lei un grande schermo sintonizzato su Canale 5 per seguire la diretta della cerimonia (in onda sulle reti Mediaset e Rai) e uno studio gremito. “perlì”, ha scritto, corredando il pensiero con un cuore. Gli ex coniugi avevano presenziato tra le prime ...