Sondaggi politici elettorali oggi 15 giugno 2023 | Scende Fratelli d’Italia | il M5s riduce il divario con il Pd

(Di giovedì 15 giugno 2023)15– Torna a crescere il Movimento 5 stelle, chedi mezzo punto percentuale ilcon il Partito democratico. Lo rivela l’ultimoo realizzato da Swg per La7 tra il 7 e il 12, che vedetornare a perdere consensi. Il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 28,7 percento dopo aver perso 0,4 punti percentuali. In calo anche il Partito democratico, ora al 20,2 (-0,2%), mentre il M5s sale al 16,4 (+0,3%). Staccata la Lega, all’8,8 percento (-0,2%), mentre Forza Italia recupera terreno arrivando al 7,3 percento ...

Le persone così designate - e chiunque, dae giornalisti a persone comuni, può essere ... Secondo i, il 58% ritiene che la commissione sia proprio uno strumento di questo tipo. Quando ...Balzo di Forza Italia nei giorni della morte di Silvio Berlusconi . L'ondata di commozione provocata dalla dipartita del Cavaliere ha spinto il consenso della creatura fondata dal leader azzurro. ...Dopo la morte del leader Winpoll ha realizzato un sondaggio per Scenari, con lo straordinario risultato di un 13,3% di consensi per gli azzurri. L'istituto disegnala che in ...

Sondaggi politici: balzo di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi. Scendono Lega e Pd la Repubblica

La scomparsa del leader di Forza Italia sta avendo come prima conseguenza politica un’impennata nei sondaggi: il partito di Berlusconi fa un ...I sondaggi elettorali di Swg evidenziano una certa freddezza degli italiani sulle spese militari e sul ritorno della leva obbligatoria ...