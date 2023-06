Skylladay musicfest a Fiumicino | 3 giorni di musica da non perdere Ecco tutti gli appuntamenti

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 giugno 2023)– Il Festival, giunto alla sua 5°Edizione, con grande successo di pubblico in programma dal prossimo 16 al 19 giugno, partirà presso lo spazio della Darsena divenerdì 16 alle 17 con la parata di apertura della CARACCA TAMBURI ITINERANTI, banda di percussioni itineranti amata dal Litorale nonché associazione di volontariato, si darà poi spazio sul main stage alle associazionili che portano avanti i progettili dei giovani artisti. Alle 22 concerto dei CDA CARTOON ROCK-BOY BAND. Sabato 17 sarà la giornata dellaORIGINALE dalle 18 sul main stage i gruppi emergenti del Litorale (ABOUT JANE – ROZZ’N’ROLL – RUFFNOTE). Alle 21,30 in STREET i fiati dei PINK PUFFERS BRASS BAND una brass band che si ispira, quindi, al funk genetico delle brass band americane, modificato ...