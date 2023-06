Siviglia | rescissione del contratto per Monchi | firmerà con l’Aston Villa

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilstanno per separarsi. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano spagnolo AS, le due parti hanno trovato l’accordo per laconsensuale delche libererà l’ex dirigente della Roma. Nessuna clausola da pagare per, che potrà firmare pere raggiungere il connazionale Unai Emery a Birmingham. SportFace.

... in particolare 'Marca' e 'Diario de Sevilla', ne è certa: Monchi ha già comunicato alil ... Il direttore generale, che però avrebbe una clausola dinel proprio contratto, avrebbe ...Monchi è pronto a lasciare nuovamente il. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, infatti, il direttore sportivo avrebbe già ... Monchi , che però avrebbe una clausola dinel ...Il dispiacere per la sconfitta in sé contro unbattibile, l'amarezza per un arbitraggio ... Dybala ha nel suo contratto una clausola dida 12 milioni valida solo per l'estero, che ...

Spagna: Monchi ha comunicato a Siviglia che andrà via Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - La stampa spagnola, in particolare 'Marca' e 'Diario de Sevilla', ne è certa: Monchi ha già comunicato al Siviglia il desiderio di interrompere ...La stampa spagnola, in particolare 'Marca' e 'Diario de Sevilla', ne è certa: Monchi ha già comunicato al Siviglia il desiderio di interrompere il rapporto che lo lega al club, con cui di recente ha v ...