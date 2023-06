Sion | Balotelli nella bufera | festini | alcol | pugni e travestimenti

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’avventura di Mariocon la maglia delè stata un vero e proprio fallimento. La stagione del club svizzero si è conclusa con la retrocese e l’attaccante italiano è stato considerato il principale responsabile del disastro. L’ex Inter e Milan è finitoper situazioni extra-campo. “Con Mario ci siamo illusi perché abbiamo fatto tutto il possibile affinché pensasse principalmente al calcio, ma non ci siamo riusciti”, ha detto il direttore sportivo, Barth Constantin, come riportato dal quotidiano elvetico Blick. Il primo riferimento è ad una sosta invernale: “il viaggio è diventato una festa per Mario. La sua camera d’albergo era l’epicentro di. E una mattina l’allenatore Fabio Celestini ha trovato Mario ubriacohall ...

Balotelli vs Pikachu: rissa tra l'attaccante e il ds del Sion, travestito da Pokemon

