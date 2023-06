Sindaco Sala | “Sarebbe spiacevole perdere lo stadio a Milano”

(Di giovedì 15 giugno 2023) “lo. È un dialogo tra noi e le squadre ed è inutile che creiamo entropia su questo. Le squadre sanno qual è le realtà e vedranno di fare le loro valutazioni”. Queste le parole deldi, Giuseppe, all’evento di Sky Tg 24 a Palazzo Reale commentando le ultime sul nuovodi Inter e Milan: “Non possiamo più continuare a parlare di, ormai è una questione di atti e non di chiacchiere. Io non voglio aggiungere più nulla, quello che dovevo dire l’ho detto in Consiglio comunale”. SportFace.

Cosa non torna sulle parole delPoi, c'è la questione costi della casa . " Tutti gli spazi pubblici che abbiamo stiamo cercando di adattarli - assicura il primo cittadino, il quale però ......con contributo anche di chi non è in giunta' Ecco gli assessori presentati uno ad uno Al... IsabellaVicesindaco e assessore al Bilancio, Tributi, Provveditorato, Pari opportunità, Lavoro ...... senza doverli richiedere via radio allaOperativa, migliora il coordinamento della... In questi periodi in cui le truffe di ogni tipo sono all'ordine del giorno, ildi Villanova d'...

Milano e Lombardia, Fontana: “Determinati su sicurezza”. Sala: “90% fondi Pnrr già spesi" Sky Tg24

"Sarebbe spiacevole perdere lo stadio a Milano. È un dialogo tra noi e le squadre ed e' inutile che creiamo entropia su questo. Le squadre ...E così la Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala, su proposta dell’assessore alla Cultura con delega alla Toponomastica Tommaso Sacchi, ha decido di intitolare alla Poët il giardino di ...