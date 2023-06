Sindacati con mani legate contro lo smantellamento del Sistema sanitario

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi sono presentati in conferenza stampa con le, alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali che complessivamente rappresentano in Campania oltre 120mila tra dirigenti medici, veterinari e sanitari dipendenti del Servizionazionale. Con loro, anche 15 associazioni di cittadini e pazienti. Insieme hanno chiesto alla politica un chiaro impegno in difesa del Servizionazionale pubblico. La stessa protesta è andata in scena in quasi tutti gli ospedali campani, dando vita ad un flash mob che ha visto assieme, senza alcuna distinzione, camici bianchi e cittadini. Nessuna rivendicazione sindacale, solo la giustificata preoccupazione nei confronti di una sanità pubblica ormai prossima al tracollo. ...

Si sono presentati in conferenza stampa con le mani legate, alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali che ...