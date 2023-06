Silvio Berlusconi | la salma sarà cremata “La sua famiglia resterà in Forza Italia”

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 15 giugno 2023) Milano ha salutatocon i funerali di Stato celebrati al Duomo (LE FOTO - I LEADER PRESENTI - LA COMMOZIONE DELLA). Dopo la cerimonia, ieri il feretro è rientrato a Villa San Martino ad Arcore, in provincia di Monza. Questa mattina il corteo di vetture con il carro funebre che trasportava il feretro diè uscito dai cancelli della villa diretto in Piemonte dove è arrivato in tarda mattinata e dove in giornata avverrà la cremazione. L'ex premier viene cremato nel Tempio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria, come avvenuto per i genitori, Rosa e Luigi, e la sorella Maria Antonietta le cui urne sono ora conservate nella cappella di Villa San Martino. Anche le ceneri dell’ex premier saranno poi riportate nel mausoleo ad Arcore.