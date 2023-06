Silvio Berlusconi | ecco dove riposeranno le sue spoglie

(Di giovedì 15 giugno 2023)ledel Cavaliere e cosa accadrà nelle prossime ore Dopo l’ultimo, lungo e commovente saluto nella sua Milano, la salma diè stata riportata ad Arcore, nella sua villa. Nella giornata di oggi, la salma sarà cremata nel Tempio crematorio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria. Questo è l’unico modo per permettere adi riposare nel mausoleo di Pietro Cascella, costruito nel parco della villa,già riposano il padre, la mamma e la sorella del Cavaliere. Era nota da tempo il desiderio dell’ex premier di essere cremato: era stato lui stesso a volere la cremazione per i resti dei suoi genitori e della ...

E ci sono, nei fotogrammi, le parole, soprattutto, del cardinale Mario Delpini rilanciate in tutta la piazza dai maxi schermi montati all'esterno: "è stato certamente un politico, ...Ma tutto questo è ormai storia recente, compresa la strambata governativa fatta dallo stesso, ispirata dalla famiglia allargata a Gianni Letta e Fedele Confalonieri. Con i relativi ...All'indomani dei funerali diForza Italia deve trovare il modo di guardare al futuro. Non ci sono molte certezze, ma per ora le alternative sono scarse: andare avanti con l'assetto attuale almeno fino alle ...

Funerali Berlusconi: la diretta dal Duomo di Milano la Repubblica

Una bellissima orrenda giornata. Scrosci di applausi ed esplosioni di lacrime. Il viaggio in solitaria di Silvio Berlusconi che parte dalla sua Arcore e attraversa la sua Milano e in orario perfetto ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...