Silvio Berlusconi | ecco dove riposeranno le sue spoglie mortali

(Di giovedì 15 giugno 2023)ledel Cavaliere e cosa accadrà nelle prossime ore Dopo l’ultimo, lungo e commovente saluto nella sua Milano, la salma diè stata riportata ad Arcore, nella sua villa. Nella giornata di oggi, la salma sarà cremata nel Tempio crematorio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria. Questo è l’unico modo per permettere adi riposare nel mausoleo di Pietro Cascella, costruito nel parco della villa,già riposano il padre, la mamma e la sorella del Cavaliere. Era nota da tempo il desiderio dell’ex premier di essere cremato: era stato lui stesso a volere la cremazione per i resti dei suoi ...

"La decisione di fermare il Parlamento" dopo la morte diè "una scelta che non ha precedenti. Soprattutto per la sua durata". A dirlo è l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini in un'intervista al Fatto Quotidiano . Ma la decisione, ...... andare sotto significherebbe scomparire È da poco finito il funerale diquando Giorgia Meloni lo celebra con un video sui social: dalla discesa in campo del Cavaliere all'enorme ...E ieri il mercato ha cominciato a sgonfiare le quotazione salite subito dopo la morte di: i titoli Mfe A e B hanno ceduto il 2,4 e 2,8 per cento. Non è un caso che Pier, numero uno ...

Guy Binns, chi è l’ex compagno e padre dei tre figli di Eleonora Berlusconi. FOTO Sky Tg24

A quanto ammonta l’eredità lasciata da Silvio Berlusconi a Marta Fascina nel suo testamento Andiamo a scoprirlo insieme.I mondi di Silvio Berlusconi si sono ritrovati tutti insieme al suo funerale. Una folla eterogenea accomunata solo dalla sua figura, centrale e ...