Silvio Berlusconi | cremata la salma “La sua famiglia resterà in Forza Italia”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Milano ha salutatocon i funerali di Stato celebrati al Duomo (LE FOTO - I LEADER PRESENTI - LA COMMOZIONE DELLA). Dopo la cerimonia, ieri il feretro è rientrato a Villa San Martino ad Arcore, in provincia di Monza. Questa mattina il corteo di vetture con il carro funebre che trasportava il feretro diè uscito dai cancelli della villa diretto in Piemonte dove è arrivato in tarda mattinata e dove in giornata è avvenuta la cremazione. L'ex premier è stato cremato nel Tempio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria, come avvenuto per i genitori, Rosa e Luigi, e la sorella Maria Antonietta le cui urne sono ora conservate nella cappella di Villa San Martino. Anche le ceneri dell’ex premier sono state poi riportate nel mausoleo ad Arcore.

È corsa contro il tempo in Forza Italia per dare un primo segnale dopo la morte die il crescere delle incertezze sul futuro del partito. Secondo fonti qualificate forziste, prende sempre più corpo l'ipotesi che Antonio Tajani prenda in mano la guida del partito, ...

